Michelle Hunziker: Im Baby-Fieber! Endlich spricht sie über ihr neues Glück

Michelle könnte zwar selbst noch Kinder bekommen, feiert aber trotzdem den Omi-Status. Denn aus ihrer Sicht hat eine "Nonnitude" (Oma-Einstellung) nichts mit dem biologischen Alter zu tun. "Sei stolz, du bist nicht alt! Du bist nur ein Großeltern-Teil!" Und die 46-Jährige ist mit dem Verliebtsein in den kleinen Cesare nicht allein. Selbst ihre Töchter Sole und Celeste, die sie mit ihrem Ex Tomaso Trussardi hat, sind ganz vernarrt in den Neffen. Und natürlich auch der Papa von Aurora, der jetzt Opa ist: Italiens Schmuse-Sänger Eros Ramazzotti.

Ihren ersten Einsatz als Babysitterin kann Michelle auf jeden Fall kaum noch erwarten. "Irgendwann, denke ich, überlassen sie ihn mir für ein paar Stunden, weil sie Besorgungen machen müssen", grinst die stolze Oma. Bei ihr weiß Aurora ihren Spross jedenfalls in den besten Händen.

