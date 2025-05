Michelle Hunziker: Jaa, jetzt liegt wieder Liebe in der Luft!

Unter den Füßen kitzelt der Sand, in den Haaren weht ein laues Lüftchen, der Sommer steht in den Startlöchern, und Michelle Hunziker wirft sich wieder in die Wellen. Aktuell hat die Moderatorin aber niemanden, der ihr die Sonnencreme liebevoll auf dem Rücken verteilt. Oder doch? Jedenfalls genießt Michelle ihre Freiheit in vollen Zügen und flirtet nach Lust und Laune – immer mit Blick darauf, doch noch den Richtigen zu finden ...