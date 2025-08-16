Michelle Hunziker: Liebe zu dritt

Die Frischverliebten teilen sich am Strand eine große Liege. Er nimmt sie liebevoll huckepack. Und Michelle postet gern die Fotos auf Instagram, lässt uns an ihrem strahlenden Glück teilhaben. Nino ist für sie ein Volltreffer. Sie meint es ernst, sonst hätte sie ihm nie ihre Töchter vorgestellt. Der attraktive Nino ist selbst Vater von drei erwachsenen Kindern, Finanzmanager, ein Typ Mensch, der ihr sichtbar guttut. So wie dieser Urlaub, über den sie sagt: "Mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt, zu sehen, wie sie sich wohlfühlen und Spaß haben: Das gibt mir mehr Energie als alles andere auf der Welt."