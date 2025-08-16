Michelle Hunziker: Liebe zu dritt
Nicht ohne meinen Ex! Michelle Hunziker nimmt gerne all ihre Männer mit in den Urlaub.
Michelle Hunziker strahlt über beide Backen.
© IMAGO / SOPA Images
Endlich Ferien! Michelle Hunziker (48) genießt die Sonnentage am Mittelmeer – und sorgt prompt für eine echte Überraschung: Es ist der erste Urlaub mit ihrer neuen Liebe Nino Tronchetti Provera (58) – und ihr Ex checkte auch ein!
Ja, richtig gelesen: Ihr Ex-Mann Eros Ramazzotti (61) ist mit von der Partie. Und nicht nur der. Auch die gemeinsame Tochter Aurora (28), Enkel Cesare (2) sowie Michelles Mädchen aus zweiter Ehe, Sole (11) und Celeste (10), sind mit an Bord. Die Patchworkfamilie funktioniert perfekt.
Michelle Hunziker genießt den Urlaub mit allen
Auf Mykonos präsentiert sich Michelle lachend im roten Bikini, lässt sich mit Tochter Aurora und Eros fotografieren. Ein Bild, das zeigt: Wir sind zwar lange schon getrennt, doch wir sind Freunde geblieben. Michelles neue Liebe Nino hat offenbar kein Problem damit, Eros zu akzeptieren. Von Eifersucht keine Spur. Da gibt es ja auch die vielen Augenblicke, wo er seine Michelle ganz für sich allein hat.
Die Frischverliebten teilen sich am Strand eine große Liege. Er nimmt sie liebevoll huckepack. Und Michelle postet gern die Fotos auf Instagram, lässt uns an ihrem strahlenden Glück teilhaben. Nino ist für sie ein Volltreffer. Sie meint es ernst, sonst hätte sie ihm nie ihre Töchter vorgestellt. Der attraktive Nino ist selbst Vater von drei erwachsenen Kindern, Finanzmanager, ein Typ Mensch, der ihr sichtbar guttut. So wie dieser Urlaub, über den sie sagt: "Mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt, zu sehen, wie sie sich wohlfühlen und Spaß haben: Das gibt mir mehr Energie als alles andere auf der Welt."
Closer