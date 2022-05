Michelle Hunziker: Schwere Vorwürfe! "Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben"

Fast ein halbes Jahr ist es nun schon her, dass Michelle Hunziker und ihr Ehemann Tomaso Trussardi ihre Trennung offiziell bekannt gaben. Trotz der verschiedenen Wege, die sie nun einschlagen, wollen sie weiterhin für ihre Töchter Sole und Celeste an einem Strang ziehen. Das klappt soweit auch ganz gut, immerhin wurden sie selbst nach der Trennung noch Seite an Seite bei gemeinsamen Events gesichtet. Doch für Michelle war der endgültige Schlussstrich doch keine so einfache Angelegenheit, wie es zuerst der Öffentlichkeit verkaufen wollte, wie sie nun gegenüber t-online verrät: