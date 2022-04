Michelle Hunziker: Öffentliche Liebesbeichte! Sie kann es nicht länger für sich behalten

Wie Michelle nun offenbart, ist Tochter Aurora für sie einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben. So berichtet sie nun gegenüber "ARD"-"Brisant": "Die Person, mit der ich am meisten lache, ist meine Tochter. Also mit ihr lache ich mich tot. Sie ist so lustig, und es ist so schön, Zeit mit ihr zu verbringen. Weil sie ist jetzt mittlerweile 25, sie ist eine erwachsene Frau, sie ist unabhängig, genauso wie ich immer mir gewünscht habe." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Michelle und ihre Tochter verbindet ein enges Gefühlsband! Ob uns die Beauty in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!