Michelle Hunziker: Fremdgeh-Fiasko! Ihre Liebe steht kurz vor dem Aus

Kaum auf der Feier angekommen, scheute Michelles Liebster auch nicht das Blitzlichtgewitter. Er sei zum ersten Mal in Berlin, würde Deutschland gern besser kennenlernen, erklärte der Mediziner. Auf Michelle angesprochen, zeigte der 1,86-Meter-große Beau nur sein zahnpastaweißes Lächeln, verriet aber dann doch, wie seine Traumfrau sein sollte: "Schön, mit einem guten Humor und intelligent. Ich muss mit einer Frau lachen können." All das trifft sicher auf Michelle zu, aber auch auf die Frauen in seiner Vergangenheit ..

Und die warnen jetzt Michelle eindringlich vor ihm: "Pass auf Michelle, Giovanni ist nur ein Schmetterling, der von einer Blume zur anderen fliegt." Ein richtiger Schwerenöter also!

Doch Michelle lässt sich in ihr Liebesleben nicht reinreden, sagte neulich: "Jetzt bin ich eine freie Frau und will das so erleben, wie ich will!" Aber hoffentlich bricht ihr der "Dottore Amore" nicht das Herz...