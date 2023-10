Michelle Hunziker: Schon wieder hat ein Arzt ihr Herz erobert

Fast scheint es so, als gehören jetzt Mediziner in Michelles Beuteschema. Denn nach Orthopäde Giovanni Angiolini ("Dottore Amore") soll nun der italienische Osteopath Dr. Alessandro Carollo ihr Herz erobert haben. Praxen hat der Arzt, der auch schon im italienischen Fernsehen auftrat, in Rom, Neapel – und Mailand. Direkt vor Michelles Haustür!

Fotos auf Instagram verrieten diese neue Liebesgeschichte: Er ist begeisterter Motorradfahrer und hat eine rote Dukati mit der Nummer 1. Und auf dieser Maschine zeigte sich eben auch Michelle.

Nicht nur hier – auch in Italien interessieren sich die Menschen für die zwei. Sie wurden gemeinsam bereits von einem Paparazzo abgelichtet. In der italienischen Wochenzeitung "Chi" sieht man Michelle und Alessandro in einer Tiefgarage. Dabei soll es sich um die handeln, die zum Haus gehört, in dem Michelle wohnt. Davor sollen die beiden ein Konzert besucht haben. Zu ihrer angeblichen neuen Liebe hat sich Michelle noch nicht geäußert. Auch von TV-Arzt Alessandro gab es noch kein öffentliches Liebesgeständnis.

Vielleicht bringt Alessandro die Moderatorin nun also wieder zum Strahlen – und lässt ihr gebrochenes Herz heilen.