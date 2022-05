Michelle Hunziker: Spätes Babyglück für die 45-Jährige

Die ganze Welt soll sehen, wie happy sie ist. Gerade erst turtelte Michelle ungeniert mit ihrem Liebsten in Paris, strahlte dabei mit der Frühlingssonne um die Wette, wirkte so frei und unbeschwert wie lange nicht mehr. Man spürt förmlich, dass sie nach der traurigen Trennung von Tomaso Trussardi endlich in ihrem neuen Leben angekommen ist, dass sie in den Armen des attraktiven Mediziners Giovanni Angiolini neues Glück gefunden hat.

Ein Glück, dass die beiden nun offenbar noch mit einem gemeinsamen Kind krönen möchten. Schließlich betont die Moderatorin immer wieder in Interviews, dass sie sich ein weiteres Kind wünscht. Mit drei Töchtern habe sie zwar "gut zu tun, aber es wäre schön, noch ein Baby zu haben. Ich bin halt sehr mütterlich", so Michelle. "Ich habe immer gesagt, ich lasse die Natur machen, und dann mal gucken. Nur Gott weiß, was geschehen wird."

Und auch ihr Schatz kann es augenscheinlich gar nicht erwarten, endlich Papa zu werden, postete sich gerade auf Instagram mit einem süßen Baby im Arm, das er zärtlich und total vernarrt herzt, und schwärmt dazu: "Ich habe den Hauptgewinn gezogen." Der Nachwuchs seiner Arzt-Kollegin, einer italienischen Schönheitschirurgin, hat offenbar seinen Vaterinstinkt beflügelt. Und bei einer so schönen künftigen Kindsmama wie Michelle könnte er sich auf einen ganz bezaubernden Wonneproppen freuen.

Die Chancen, dass es bei Dreifach-Mutter Michelle auch mit Mitte vierzig noch mal klappt mit Baby Nummer vier, stehen perfekt, nicht zuletzt dank ihres fitten Lifestyles mit viel Sport und gesunder Ernährung. Und ihre Töchter würden sich über ein neues Geschwisterchen bestimmt freuen. Unter solchen rundum vielversprechenden Vorzeichen dürfte es also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Michelle und Giovanni den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen…