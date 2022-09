Michelle Hunziker & Eros Ramazotti: Baby-Glück! Das Wunder führt sie wieder zusammen

Michelles Fels in der Brandung in diesen aufregenden Zeiten? Italiens bekanntester Schmusesänger und Ex-Ehemann Eros Ramazzotti. Ausgerechnet er empfahl ihr nach der Trennung von Tomaso den Kampfsport Karate zum Stressabbau. Und seitdem trainieren sie sogar zusammen. Ihr größtes Glück war und ist bisher aber ihre gemeinsame Tochter Aurora. Denn ein Kind verbindet schließlich ein Leben lang! Und jetzt auch noch ein Enkelkind!

„Ich habe immer gehofft, sehr früh Oma zu werden“, verriet Michelle schon 2016 in einem Interview mit dem „People“-Magazin. Jetzt wird das kleine Wunder also wahr und führt auch die werdenden Großeltern wieder enger zusammen. Denn direkt nach dem positiven Test von Aurora machte Mama Michelle überraschend Urlaub in den Weinbergen Franciacortas. Ganz in der Nähe wohnt Eros. Ein Zufall? Wohl kaum! Denn anscheinend stießen sie hier nicht nur auf das neue Baby-Glück an...

