Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Süßer Schnappschuss! Endlich wieder vereint!

So privat sieht man die Familie selten. Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti schmiegen sich liebevoll an ihre Tochter und drücken ihr einen dicken Schmatzer auf die Wange. Aurora genießt sichtlich die gemeinsame Zeit mit Mama und Papa und schreibt unter ihr Bild die Worte "Love 25" umringt von Herzchen-Emojis. So viel Liebe auf einem Bild, einfach nur schön! Dass das Zusammenhalten der Patchwork-Familie super funktioniert, haben sie bereits oft unter Beweis gestellt. Aurora und die zwei Töchter von Mama Michelle und ihren Mann Tomaso Trussardi sind ein Herz und eine Seele und auch Papa Eros Kinder aus seiner 2019 gescheiterten Ehe mit Marica Pellegrinelli hat die älteste Tochter des ehemaligen Traumpaares bereits tief in ihr Herz geschlossen. Bei so viel Familien-Glück kann die 25-Jährige ja nur strahlen. So wünscht man sich das doch!

