Michelle Hunziker & Giovanni: Aus und vorbei! Er hat eine Jüngere am Start

Die exklusive Behandlung bei Dottore Amore währte nur wenige Monate. Mit leidenschaftlichen Küssen vor traumhafter Mittelmeer-Kulisse oder romantischen Abenden in Paris kurierte Michelle ihren Liebeskummer nach der Trennung von Tomaso aus, und Giovanni war mit vollem Körpereinsatz bei der Sache. Doch noch bevor es richtig ernst oder gar offiziell wurde, trennten sich die beiden Mitte August schon wieder. Statt dem "schönsten Arzt Italiens" nachzutrauern, lenkte Michelle sich mit Jobs und Sport ab, schaffte einen weiteren Hund an, widmete sich liebevoll ihren jüngsten Töchtern Sole (9) und Celeste (7), bejubelte das Baby-Glück ihrer Ältesten Aurora (25) und kam bei all dem ihrem Ex Tomaso wieder auffallend nahe.

Und auch Giovanni war fleißig, vor allem mit seinem Daumen auf dem "Gefällt mir"-Button, verzierte fast jedes Foto von Influencerin Hanna Weig mit einem Herzchen. Und die schickt ihm ebenso eifrig Liebes-Emojis zurück. Pikant: Hanna ist, wie beide erst jetzt bekannt gaben, bereits seit einem Jahr von "GZSZ"-Liebling Jörn Schlönvoigt (36) getrennt. Hat es womöglich also schon viel früher zwischen ihr und dem heißen Italiener gefunkt? Es wäre nicht die erste Beziehung, die mit einem heftigen Online-Flirt begonnen hat…