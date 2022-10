Michelle Hunziker: Affäre mit ihrem Ex-Mann! Sie will ihre Gefühle nicht mehr verstecken

Jedenfalls werden die Gerüchte immer lauter, dass sie sich nicht nur wegen der gemeinsamen Töchter neuerdings auffallend oft treffen. So sichtete man Michelle und Tomaso zeitgleich auf der Mailänder Fashion Week. Ohne die Kinder. Und in der vergangenen Woche soll der Modeunternehmer sogar bei seiner Ex übernachtet haben! Fotografen erwischten Tomaso, wie er abends Michelles Apartment betrat. Am nächsten Morgen wurde er erneut abgelichtet, wie er ebenjenes Apartment wieder verlässt. Mit augenscheinlich derselben Hose, demselben Shirt, Turnschuhen und der braunen Lederjacke. Er hat die Nacht also eindeutig in ihrer Wohnung verbracht. Außerdem habe er beim Verlassen ihrer Wohnung "entspannt, aber etwas abgelenkt gewirkt", heißt es im italienischen Magazin "Chi".