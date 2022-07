Michelle Hunziker & Giovanni: "Ich bin oft betrogen worden"

Jedenfalls teilt die Moderatorin ihr Leben bislang konsequent in einen Giovanni-Teil und einen Kinder-Teil, verbrachte auch jetzt wieder ein Wochenende mit ihrem Liebsten auf einer Jacht vor Sardinien, um zwei Tage später mit Sole und Celeste am Strand von Marina di Ravenna herumzutollen. Das darauffolgende Wochenende gehörte dann wieder Giovanni. Klar, das kann man so halten, aber auf Dauer kann so ein emotionaler Spagat zwischen dem Freund und der Familie doch ziemlich anstrengend werden. Dass die lebensfrohe Schweizerin diese strikte Trennung dennoch so lange durchhält, statt den einfachen Weg zu wählen und Giovanni endlich ihren Mädchen vorzustellen, wirft Fragen auf.

Macht sie sich die Entscheidung so schwer, weil sie selbst noch nicht ganz sicher ist, ob sie eine ernsthafte Beziehung mit Giovanni will – oder doch nur eine aufregende Sommerromanze? Schließlich stellte sie gerade klar: "Ich bin eine freie Frau und will das so erleben, wie ich das will." Aber vielleicht steckt ja noch etwas anderes hinter ihrem Zögern. Zum Beispiel die Bindungsangst eines gebrannten Kindes.