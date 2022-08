Michelle Hunziker & Giovanni: Ihr Liebesglück ist schon wieder Geschichte

Zumindest in diesem Punkt scheint die zupackende Schweizerin den nächsten Schritt gewagt zu haben: Nachdem die erste Begegnung zwischen ihrem neuen Lover und ihrer ältesten Tochter Aurora (25) sich vielversprechend gestaltete, durfte er nun offenbar auch Sole und Celeste treffen, zumindest deuten seine und Michelles Instagram-Storys darauf hin. Die Moderatorin zeigte Fotos von sich und ihren beiden Jüngsten auf einem Boot und einen Schnappschuss von sich selbst, wie sie an Bord des in einer Bucht liegenden Schiffs ein Brot isst. Zeitgleich postete Giovanni dasselbe Boot in derselben Bucht während derselben Mahlzeit. Damit dürfte klar sein, dass Michelle und die Mädchen mit ihm zusammen waren. Ob der Arzt sich aus Rücksicht auf Michelles Ex Tomaso Trussardi nicht mit den Kindern seiner Liebsten zeigte? Denn der ist vermutlich nicht begeistert, dass seine geliebten Töchter den neuen Mann an Mamas Seite kennenlernen. Dass der eigene Nachwuchs plötzlich einen "Ersatz-Papa" präsentiert bekommt, kann Eifersucht und Verlustängste schüren. Schon früher zeigte Tomaso, dass er mit Konkurrenz nicht gut umgehen kann. Nach der Trennung Anfang des Jahres reagierte er ziemlich bissig darauf, dass seine Ex bei ihrem ersten Mann Eros Ramazzotti (58) Trost fand. "Es ist besser, wenn jeder an seinem Platz bleibt", ätzte er damals öffentlich gegen seinen Vorgänger. Falls er auf Michelles neuen Partner ähnlich allergisch reagiert und das Patchwork-Glück womöglich gar torpediert, konnte das die größte Alltagsprobe für diese junge Beziehung werden …