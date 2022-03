Michelle Hunziker & Giovanni: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihre neue Liebe raus

Händchen haltend spazieren die beiden durch die Straßen des beschaulichen Dorfs Alghero auf Sardinien. Zärtlich küsst der dunkelhaarige Mann mit dem athletischen Traumbody Michelle auf den Mund. Die Moderatorin trägt Sonnenbrille und Maske, um nicht erkannt zu werden. Vergebens! Gemeinsam verschwinden die beiden schließlich in einer Wohnung. Was darin geschieht? Das wissen nur Michelle und ihr Begleiter, was keineswegs heißt, dass nicht heftig spekuliert wird – denn der Mann ist kein Unbekannter und Alghero sein Heimatort...

Man würde es ihr ja so sehr wünschen! Die stets so selbstbewusst und stark wirkende Strahlefrau hatte in ihrem Leben bisher nicht viel Glück mit der Liebe, steht nach dem Scheitern ihrer Ehe mit Mode-Unternehmer Tomaso Trussardi wieder mal allein da. "Eine Trennung ist immer wie eine Trauer, die man bewältigen muss. Es ist schwierig, denn du fühlst, du hast versagt", gestand die Moderatorin nach dem Liebes-Aus im Interview. Und fügte vielsagend hinzu: "Aber es bedeutet auch einen Neubeginn." Für den sie jetzt offenbar bereits jemanden im Auge hat...