Michelle Hunziker & Sasha: Gemeinsame Zukunft! Da geht noch mehr

Fragt man Sasha, dann soll es auf keinen Fall bei einem One-Night-Stand auf der Bühne bleiben mit der schönen Schweizerin. "Michelle ist einfach super", schwärmt er gegenüber "Closer". "Es matcht total zwischen uns! Wir teilen denselben Humor und lieben es, auf der Bühne zu stehen. Wir haben zusammen gesungen und getanzt – es ging alles total leicht von der Hand, weil wir beide so ähnlich ticken." Lange schon wünscht Sasha sich eine eigene Samstagabend-Show. "Ich habe so vielen Leuten davon erzählt, dass ich die Energien wohl alle darauf gelenkt habe und 2024 plötzlich so viel TV-Präsenz hatte, wie lange nicht", erzählt er.

Dass sein Traum ausgerechnet mit Michelle Hunziker wahr werden würde, damit hätte er selbst nicht gerechnet: "Ich dachte nur: 'Wow, so fühlt es sich also an, als Show-Paar auf der Bühne zu stehen!' Ich würde mir wirklich wünschen, dass es mit uns beiden weitergeht."

Unterstützung dafür bekommt Sasha sogar von seiner eigenen Ehefrau. Anstatt rasend eifersüchtig zu sein, macht auch Julia der Blondine eine Liebeserklärung: "Ich gönne es ihm, dass er Zeit mit ihr verbringen darf – schließlich bin ich selbst auch ein wenig verliebt in Michelle." Hat sie denn gar keine Sorgen, weil Michelle gerade Single ist: "Nö", sagt sie lachend. "Und wenn er mit ihr durchbrennen würde, dann würde ich ihn beglückwünschen für seinen guten Geschmack. Welche Frau, die schon Oma ist, sieht so fantastisch aus?" Klingt nach einem Happy End zu dritt!

