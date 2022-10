Michelle Hunziker & Tochter Aurora: Doppelts Baby-Glück

Die Spatzen pfeifen es schon länger von den Dächern: Michelle und Eros – das Ex-Traumpaar Italiens – da geht wieder was! Zuletzt bei seinem Konzert in Verona, wo er Michelle auf die Bühne holte und hinter der Bühne küsste. Und dass sie immer ein viertes Kind wollte – daraus machte die schöne Schweizerin nie ein Geheimnis.

Noch bevor das Babygeschlecht bekannt gegeben wurde, besuchten Mutter und Tochter die luxuriöse Baby-Boutique "Nanàn" in Mailand. Besonders Michelle war ganz verzückt von einem weißen Kinderbettchen mit einem süßen Teddy-Mobile. Wie ihre Augen leuchteten!

Es scheint fast so, als sei sie aufgeregter als die werdende Mama selbst. Woran das wohl liegt... Jedenfalls trug sie bei der Baby-Party von Aurora sehr weite Kleidung – untypisch für Michelle! Es sei denn, man will ein kleines Bäuchlein verstecken! Innig feierte sie mit Ex-Ehemann Eros. Generell sieht man die beiden in letzter Zeit oft zusammen. Und wie sagt man doch so schön: "Schwanger sein ist ansteckend!"