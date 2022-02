Michelle Hunziker & Tomaso: Jetzt kommt endlich der wahre Grund für die Trennung ans Licht!

"Unsere Trennung wird ein privater Weg bleiben", ließ sie vorher gegenüber einer Nachrichtenagentur verlauten, kündigt an, auch in Zukunft mit Tomaso ihre "wundervollen Mädchen" großzuziehen. Aber was führte überhaupt zu dem großen Knall, der das Traumpaar endgültig getrennte Wege gehen ließ?

"Michelle erkannte, dass Tomaso ein reiches Muttersöhnchen ist", erklärte ein Freund der "Bild"-Zeitung und lenkt damit das Augenmerk auf den wahren Grund des Unfriedens in der Beziehung: Schwiegermutter Maria Luisa Trussardi (78).

