Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Dunkle Wolken über ihrem Liebes-Glück!

Das Liebes-Comeback ist in Gefahr

Dabei könnte alles so schön sein. Zwischen Michelle und Tomaso ist fast wieder alles beim Alten. Vergessen sind die traurigen Wochen nach der Trennung, und auch Michelles heißer Sommerflirt mit dem Mediziner Giovanni Angiolini ist längst Schnee von gestern. Die Gefühle sind zurück, zuletzt zeigte sich das Paar wieder verliebt in den Dolomiten und als Dream-Team-Eltern für die beiden gemeinsamen Töchter Sole und Celeste. Die Familie ist mehr als happy über den zweiten Beziehungsanlauf. Mit einer entscheidenden Ausnahme: Michelles Älteste scheint der aufgewärmten Beziehung ihrer Mutter kritisch gegenüber zu stehen. Kein Wunder: Die Trennungsphase von Michelle und Tomaso soll Aurora, die selbst Scheidungskind ist, schwer belastet haben. Dennoch habe sie ihre Mutter darin bestärkt, einen Schlussstrich zu ziehen, heißt es. Sie stand Michelle in dieser schweren Zeit loyal zur Seite, während das Verhältnis zu ihrem Stiefvater deutlich abkühlte. "Ich denke, es war nicht die einfachste Sache der Welt für sie", gab Tomaso damals im Interview zu. "In letzter Zeit hat sich unsere Beziehung etwas verschlechtert."

Kann Michelle ihre Tochter überzeugen?

Während Tomaso sich danach zunächst weiter um Aurora bemühte und auch an der engen Freundschaft zu ihrem Freund Goffredo Cerza festhielt, zeigte Michelles älteste Tochter ihm konsequent die kalte Schulter. Daran hat auch das Gefühls-Revival von Michelle und Tomaso nichts geändert: Obwohl Mutter und Tochter eine so innige Beziehung haben, herrscht offenbar weiter Funkstille zwischen Aurora und Tomaso. Mittlerweile scheinen die beiden sich sogar komplett aus dem Weg zu gehen, selbst bei wichtigen Familienfesten. So ließ die schwangere Aurora sich nicht auf der Feier von Soles neuntem Geburtstag blicken, und bei der großen Baby-Party von Aurora und Goffredo fehlte jede Spur von Tomaso. Fraglich, ob er überhaupt eingeladen war. Und Michelle? Die kann nur hoffen, dass ihre Tochter, wenn sie bald selbst Mama wird, vielleicht etwas milder urteilt und dem neuen alten Glück ihrer Mutter eine Chance gibt. Denn ansonsten drohen dunkle Wolken das ohnehin nicht ganz unkomplizierte Liebescomeback der schönen Schweizerin weiter zu überschatten …

