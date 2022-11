Michelle Hunziker: Liebes-Eklat! Tomaso rechnet knallhart mit ihrem Ex-Lover ab

Trotzdem ist Tomaso auf ihren "Dr. Love" gar nicht gut zu sprechen. "Ein Mann, der sich einschleicht in einer Beziehung in der Krise, mit einer verheirateten Frau und Mutter von zwei kleinen Mädchen, kann ich nicht als anständigen Menschen betrachten", schießt er knallhart. Und Giovanni? Dem können die Sticheleien eigentlich egal sein. Schließlich schwebt er schon wieder mit einer neuen Frau auf Wolke 7. Jörn Schlönvoigts Ex Hanna Weig soll ihm den Kopf verdreht haben.

Baby-Hammer bei Helene Fischer! Florian Silbereisen hat sich verplappert. Alle Einzelheiten erfahrt ihr im Video: