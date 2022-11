Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Erwischt! Alle Zeichen stehen auf Liebe

Bahnt sich da etwa ein Liebes-Comeback an? Die traurige Trennung von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi war ein heftiger Schlag für die Fans. Doch mittlerweile sieht es so aus, als würde das ehemalige Traumpaar sich wieder annähern. In letzter Zeit werden die beiden immer wieder in sehr vertrauten Positionen miteinander erwischt. Läuft da wieder was?