Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Liebes-Comeback am Hochzeitstag

Zum neunten Geburtstag ihrer Tochter Sole traf sich das Ex-Ehepaar in Mailand und feierte als Familie die Geburtstagsparty in der Freizeiteinrichtung "Ludoteca MiniMeG". Dort werden Partyräume mit Animation und Ruheräume für Erwachsene angeboten – die Kleinen können spielen und die Großen essen. Auch ein Bälle-Bad, ein Tunnel und Klettermöglichkeiten warteten auf Sole und ihre jüngere Schwester Celeste (7).

Aber der Geburtstag ihrer Tochter ist gleichzeitig auch der Hochzeitstag des Ex-Paares. Den zusammen feiern? Eher ungewöhnlich! Aber die Zeichen für ein Liebes-Comeback sind kaum zu übersehen. So lässt sich auch erklären, dass Tomaso vor einigen Tagen überraschend abends an Michelles Haustür klingelte. Das Zuhause seiner angeblich Verflossenen verließ er erst am nächsten Morgen – etwas müde und übernächtigt...

Und auch nach Soles Geburtstagsparty trennten sich die Wege von Michelle und Tomaso noch nicht. Fotos zeigen, wie die beiden mit ihren Töchtern die Feier verließen und im gleichen Auto nach Hause fuhren. Stießen sie dort mit einem Glas Wein auf ihren Hochzeitstag an? Was da passierte, wissen nur die zwei!

Geschieden ist das Paar auch noch immer nicht – das wird schon seine Gründe haben. Und mit einem zweiten Ehe-Anlauf machen sie ihren Kindern das größte Geschenk. Im italienischen TV-Sender "Canale 5" sagte Michelle zum Beziehungs-Aus: "Es sind zehn wunderschöne Jahre gewesen, mit zwei wundervollen Töchtern. Das muss gerettet werden. Ich habe Tomaso sehr lieb und werde ihn immer lieb haben." Da geht doch noch was...