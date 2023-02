Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Liebes-Lüge! Ihr dreistes Spiel wurde durchschaut

Spielt Michelle mit seinen Gefühlen?

Sie lässt ihn keck von ihrem Sandwich abbeißen. Sie lockt ihn mit dem Finger. Nach ihrer Trennung vor rund einem Jahr wirken Michelle und Tomaso wieder sehr vertraut miteinander. Das einstige Traumpaar machte sogar Urlaub zusammen. Na klar, das sieht nach Liebes-Comeback aus. Nur …

Tomaso scheint sich das sehr zu wünschen. In einem Interview gestand er zuletzt: "Die Wahrheit ist: Ich fühle mich zurzeit ungeeignet für jede Art von Beziehung mit einer anderen Frau als Michelle." Sein Herz gehört noch immer ihr. Und es könnte so schön sein!

Aber zu einer Wiederbelebung echter Gefühle gehören zwei. Und Michelles Herz ist zurzeit flatterhaft. Nicht lange her, da verschenkte sie es an "Dottore Amore" Giovanni Angiolini. Der Flirt hielt zwar nur einen Sommer. Aber die Flirtlaune, die hält bei Michelle an. Und zurzeit ist Tomaso eben das "Opfer".

Doch wenn sie nicht dasselbe fühlt, warum lässt sie bei Tomaso dann wieder so viel Nähe zu? Sie verbringt viel Zeit mit ihm, trifft sich in einem romantischen Lokal und verdreht ihm den Kopf. All das weckt bei dem 39-Jährigen Hoffnungen. Der arme Tomaso …Es wirkt fast so, als brauche Michelle einfach nur die Aufmerksamkeit von Männern. Schließlich ist sie eine Frau, die nach einer Trennung bisher nie lange allein war. Und da sie aktuell offiziell keinen neuen Partner hat, muss eben ihr bedauernswerter Ex herhalten.

Kehrt Michelle vielleicht doch irgendwann zu ihrer großen Liebe Eros zurück? Mehr dazu im Video: