Michelle Hunziker: Verdächtiger Ring! Jetzt könnte alles ganz schnell gehen

Dabei hätte sie nach ihrer Trennung von Modeunternehmer Tomaso Trussardi gar nicht mehr damit gerechnet, dass es sie nochmal so heftig erwischt. "Das Päckchen Hunziker, sage ich immer, 'the packet, is a heavy packet', weil jetzt bin ich eine Frau mit drei Kindern, mit zwei Ex-Ehemännern und einem sehr, sehr 'busy life' und alles", schüttete sie noch vor knapp einem Jahr ihr Herz aus. Sie sei keine Frau für eine Nacht, betonte sie damals, wenn noch mal ein Mann in ihr Leben trete, werde es aufgrund ihrer Vorgeschichte direkt eine ernste Angelegenheit sein, allein schon, um ihren jüngsten Töchtern Sole und Celeste ein stabiles Umfeld zu bieten.