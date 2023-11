Michelle Hunziker: Ist sie für ihren Neuen Dr. Love nur eine Trophäe?

So viel ist klar: Mit Michelle zusammen zu sein, öffnet viele Türen. Das merkte auch schnell der schönste Arzt Italiens, Giovanni Angiolini. Ihr heißer Sommer-Flirt wurde sogar direkt nach Deutschland zum "Raffaello Summer Day 2022" eingeladen. Konnte dort weitere Promi-Kontakte knüpfen.

Jetzt hat sich offenbar ein neuer sexy Arzt die hübsche Schweizerin geangelt – der schöne italienische Osteopath Alessandro Carollo. Der schmückt sich nicht nur gerne bei Instagram mit Promi-Frauen, sondern soll auch schon einige "intensiver behandelt" haben. Ist Michelle also nur eine weitere Frau in seiner Sammlung? In Italien wird gemunkelt, der Dottore habe bereits George Clooneys Ex-Freundin Elisabetta Canalis "ausführlich untersucht". Und auch mit dem italienischen Model Elisabetta Gregoraci, Ex-Frau von Flavio Briatore, wurde ihm schon eine Affäre nachgesagt.