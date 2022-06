Michelle Hunziker: Zuckersüße Nachrichten! Jetzt kann es jeder sehen

Vergessen ist das bittere Ehe-Aus mit ihrem Modehaus-Erben Tomaso Trussardi (39). Die Kids sind glücklich bei der Oma im Hotel an Land. Also schnell ab auf die Jacht, rein in den Bikini, ab aufs Sonnendeck. Denn hier, vor der bezaubernden Küste Sardiniens, bietet Italiens schönster Beauty-Doc seine ganz spezielle Meer-Behandlung an, nur für seine Michelle.

In lustiger Motiv-Badehose lässt Giovanni die ansehnlichen Muskelberge spielen, es gibt eiskaltes Bier und prickelnden Champagner, dazu beeindruckende Sprünge ins erfrischende Wasser, innige Kuschel-Stunden an Bord, entspannte Gespräche und jede Menge wunderschöne Erinnerungsfotos: Was braucht man sonst zum absoluten jungen Liebes-Glück? Es ist, als wolle Michelle diesen neuen Abschnitt in ihrem Leben in vollen Zügen so richtig genießen. Und wir? Genießen einfach mal mit…