Michelle: Sie hat Schluss gemacht - "Ich möchte es nicht mehr"

Die Sängerin will in Zukunft mehr auf Natürlichkeit setzen. "Ich achte jetzt auf meinen Körper, ich bin mir selber wichtig und weiß heute, wer ich bin", erzählt sie weiter. Auch beruflich gab es kürzlich eine Veränderung. Seit Februar wird Michelle von Michael Wendlers ehemaligen Manager Markus Krampe vertreten. "Manchmal kostet es vielleicht ein wenig Mut und auch ein wenig Kraft, um eine Türe im Leben zu schließen. Doch jetzt bin so froh, dass sich eine neue für mich geöffnet hat", berichtete sie kürzlich auf Instagram. "Ich bin mehr als glücklich euch heute mitteilen zu dürfen, dass ich endlich angekommen bin und mit Markus Krampe den richtigen Manager für mich gefunden habe."

