Michelle: Er ist ihr Neuer

Wie nun Markus Krampe via "Instagram" berichtet, steht er ab sofort Schlagersängerin Michelle mit Rat und Tat zur Seite. So erklärt er in seinem jüngsten Post: "Wer hätte das gedacht? Nach dem ganzen Chaos die letzten Monate hatte ich vom Künstler-Management ehrlich gesagt komplett "die Schnauze voll"... Als Michelle mich angesprochen hat, musste ich aber nicht lange überlegen. Mit ihrer markanten Stimme ist sie für mich eine der größten Künstlerinnen im deutschen Schlager!" Wow! Was für überraschende Nachrichten. Und auch Michelle findet bereits erste Worte über die Zusammenarbeit mit Markus...