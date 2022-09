Michelle nach Familienzoff: Jetzt rückt Tochter Marie Reim mit der ganze Wahrheit raus

"Wenn man so viele Enttäuschungen erlebt hat wie ich, verschließt man sich irgendwann und wird sehr vorsichtig", gesteht die Sängerin im Interview. "Ich habe ein Herz voller Narben." Das hört sich nicht unbedingt so an, als sei das von ihr selbst wiederholt geschilderte Trauma, von der eigenen Mutter verraten worden zu sein, vollständig bewältigt. Vielmehr scheint die schmerzliche Erfahrung tiefe Wunden bei Marie hinterlassen zu haben. Wunden, die noch immer existieren und zu spüren sind – trotz Versöhnung. "Ja, die Narben sind auch immer noch da", bestätigt sie. Klingt ganz nach einem stillen Vorwurf an Michelle. "Man baut regelrecht Mauern um einen herum auf, die für Menschen von außerhalb sehr schwer zu durchbrechen sind."

Doch nicht all ihre neuen Lieder sind düster, beteuert sie. "Ich singe auch davon, dass es dann doch einen Menschen gibt, der eben durch diese Mauern gekommen ist und es geschafft hat, mein Herz zu berühren." Sein Name: Vinzenz Steidle. Seit einiger Zeit ist Marie nun schon mit dem Düsseldorfer liiert und kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus, wenn sie von ihm spricht. "Es war direkt die große Liebe. Es ist so, dass ich nach einem Auftritt noch nachts 600 Kilometer fahre, um bei ihm zu sein." Scheint, als hätte sie endlich den Richtigen gefunden. Den Mann, auf den sie sich immer verlassen kann, der ihr die Liebe und Zuneigung gibt, die ihr gebrochenes Herz zum Heilen braucht. Das wäre auch eine gute Nachricht für Mama Michelle. Denn nur ein heiles Herz kann wirklich und wahrhaftig verzeihen…