Michelle: Schlimme Hass-Attacken im Netz!

Und was hat die Sängerin nach ihrem Karriere-Aus vor? "Ich habe natürlich schon Pläne, über die will ich noch nicht sprechen. Aber ich werde nicht Auto fahren müssen, keine hunderttausend Kilometer über die Autobahn, ich werde auch in keinen Hotels übernachten müssen, sondern meine Wurzeln, die jetzt da im Boden sind, die werden sich da festgraben. Und ich habe da wirklich was Tolles vor, aber das werdet ihr bestimmt dann auch mitkriegen", erklärt Michelle. Genaueres verrät die 52-Jährige noch nicht. Scheint, als würde sie es auf sich zukommen lassen ...