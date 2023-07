Michelle & Eric Philippi: Blitz-Hochzeit! Sie will nicht länger warten

Beim "Schlagerboom Open Air" in Österreich konnten Michelle und ihr neuer Freund kaum die Hände voneinander lassen. Immer wieder berührten sie sich, blickten einander tief in die Augen. Schon nach kurzer Zeit wirken die beiden sehr vertraut miteinander. Vergessen scheint all der Liebesfrust der vergangenen Jahre. Bei Eric blüht Michelle wieder so richtig auf.

Kennengelernt haben sich die beiden bei einem gemeinsamen Konzert, denn auch der sympathische Newcomer arbeitet in der Schlagerbranche. Ihre erste Begegnung war magisch, erzählt Michelle: "Bei unserer ersten Umarmung hatte ich so ein starkes Gefühl, das ich vorher noch nie hatte. Es war, als hätte ich ein Leben lang auf diesen Menschen gewartet."

Aus diesem Grund kann jetzt alles ganz schnell gehen. Eric ist ihr absoluter Traummann! Schon bald werden vielleicht Nägel mit Köpfen gemacht. Denn auch gemeinsamen Nachwuchs schließt das frisch verliebte Paar nicht aus. "Es kommt alles, wie es kommt", gibt sich die Blondine laut "Das Neue Blatt" geheimnisvoll.