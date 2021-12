Michelle & Tochter Marie Reim: Der nächste Streit um einen neuen Mann bahnt sich an!

Monatelang sprachen die beiden nicht mehr miteinander. Weigerten sich sogar, gemeinsam aufzutreten. Der Grund: Es gab Ärger wegen eines Mannes, der beiden wohl gefallen hatte. Erst bei einem Charity-Konzert für die Flutopfer in Nordrhein Westfalen näherten sich Mutter und Tochter im Sommer wieder an. "Da es in der Katastrophenzeit um Gemeinsamkeit geht, sind wir gemeinsam hier", sagte Michelle damals. Der Streit schien vergessen. Bis jetzt. Denn was Michelle und Marie vereint, sorgt auch immer wieder für Reibereien: ihr Männergeschmack. Ganz stolz postete Michelle kürzlich ein Bild mit dem jungen Erfolgsproduzenten Tim Peters (31) auf Instagram, der ihr Jubiläumsalbum "30 Jahre Michelle – Das war's noch nicht“ (erscheint im Mai) produziert. Pikant: Auch Marie Reims neues Album wird von ihm produziert.