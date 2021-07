Michelle: Wundervolle Neuigkeiten - Jetzt bestätigt sie die Jubelnews

Wie Michelle nun verrät, ist sie schon bald wieder auf der großen Showbühne zu sehen! Bei "50 Jahre ZDF-Hitparade - die Zugabe" steht Michelle neben andere Schlagergrößen im Rampenlicht und will ihre Fans wieder ordentlich einheizen. Die Schlagersängerin verrät zu dem Ereignis: "Thomas Gottschalk begrüßt Hitparaden-Lieblinge und Schlagerlegenden" Sie ergänzt: "Mit dabei sind unter anderen Roland Kaiser, Jürgen Drews, Paola Felix, Peggy March, Andy Borg, Gitte Haenning, Michelle, Nino de Angelo, Graham Bonney (...)." Das so eine Nachricht von ihren treuen Anhänger nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich! So heißt es unter dem Post der Beauty: "Wenn es um die Hitparade geht, darf Michelle natürlich nicht fehlen. Schön auch dass es mit den Konzerten nun so langsam wieder losgeht." sowie "Ich freu mich". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...