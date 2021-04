Schlagersängerin Michelle: Jetzt kommt alles ans Licht

Sie hatte einen Schlaganfall. Mit nur 31 Jahren! Doch statt die Warnsignale ihres Körpers ernst zu nehmen, ignorierte sie diese. "Ich fand es doof, dass ich nicht auf die Bühne gehen konnte."

Es dauerte Jahre, bis die Schlagersängerin realisierte, was wirklich geschehen war. Heute sieht sie den Vorfall mit anderen Augen: "Da macht man sich schon Gedanken, was da passieren kann. Wenn ich jetzt mit 50 noch mal einen Schlaganfall habe, steckt der Körper das vielleicht nicht mehr so gut weg."

Die Folge: Sie krempelte ihr Leben um. Vor zwei Jahren hörte sie mit dem Rauchen auf, ernährt sich inzwischen überwiegend vegan. Sogar ihre Haare färbt die Sängerin seit einigen Monaten nicht mehr und kehrte zu ihrer Naturhaarfarbe braun zurück.

Und auch die mentale Gesundheit liegt Michelle sehr am Herzen. Das Motto: mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstliebe. Dafür ließ sie sich vor Kurzem die Brustimplantate entfernen. Ab jetzt hört sie mehr auf ihren Körper. Damit so etwas nie wieder passiert.