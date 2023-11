Mick Schumacher: Läuten jetzt die Hochzeitsglocken?

Liebevoll schmiegt sie sich an ihn, sie strahlen über beide Ohren, noch heller als die Sonne an diesem herrlichen Tag in Dänemark. Das Herz von Mick Schumacher scheint vor Glück fast zu zerspringen. So sehr genießt er die Liebe mit seiner neuen Partnerin, dem dänischen Model Laila. Nach einem Sommer auf Wolke sieben sind die beiden jetzt auf einem romantischen Kurztrip in ihrer Heimatstadt Kopenhagen. Ein großer Schritt. Und wenn es jetzt so ernst wird – folgt bald der nächste? Macht der Rennfahrer seiner Freundin nun einen Heiratsantrag?