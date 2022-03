Mickie Krause: Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose!

Mickie Krause lässt sich nicht unterkriegen! Das bewies die Schlager-Legende nun im großen Stil. Am 22. Februar wurde Krause bereits das zweite Mal an der Blase operiert. Was beängstigend begann, endet mit einem großen Erfolg: "Die Jungs haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet, der Tumor wurde erfolgreich entfernt", verkündete der Ballermann-Star.

Bereits kurz nach seiner OP fühlt sich der Sänger wieder absolut fit: "Ich bin ganz entspannt in einem Sechser-Schnitt gelaufen, acht Kilometer. Das war für mich wirklich eine Wohltat und hat mir sehr, sehr gutgetan", berichtet Mickie Krause. Auch seine Karriere soll unter der Krebserkrankung nicht leiden. Der "Finger in Po Mexiko"-Interpret verrät im Interview, dass er sich auf alle anstehenden Termine freue.