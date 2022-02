Sonya Kraus: Schock-Diagnose! Sie hat sich die Brüste abnehmen lassen

Nach der schockierenden Diagnose musste sich Sonya Kraus einer Chemotherapie unterziehen und in einer Operation wurden die Brüste wieder aufgebaut. "Als ich aus der Klinik kam, habe ich meinen Söhnen gesagt: ,Mama hat ganz hübsche neue Brüste, und der Knoten ist weg'", so Sonya Kraus. Die Moderatorin war auch Teil des Formats "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs".

