Mickie Krause: Songklau-Vorwurf an den Schlagerstar!

Dass Mickie Krause seine Hits wie "Schatzi, schenk mir ein Foto" oder "Jan Pillermann Otze" nicht selbst schreibt, ist kein Geheimnis. Unter dem Pseudonym "Amaretto" ist Texter und Komponist Klaus Schulze Welberg für die Songs des Schlagersängers verantwortlich. Doch jetzt erreichen den 52-Jährigen fiese Songklau-Vorwürfe: Scheinbar wurde die Idee und der Text seines neuesten Hits "Hütte, Hütte, schöne Berge" geklaut!

Die Vorwürfe an Mickie Krause und seinen Songschreiber stammen von Micha von der Rampe. Unter einem Video von Mickie, in dem er seinen neuesten Song anteasert, schreibt "Layla"-Sänger DJ Robin: "Und mal wieder einem jungen Künstler was weggeklaut (...) Das zeigt wohl wie einfalls- und alternativlos die altgedienten 'Stars' sind." Weiter meint er: "Es gibt nur ein Original! 'Berge, Berge, schöne Hütte'."

