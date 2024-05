Miguel Gaspar: Schock-Moment! Seine Bodyguards mussten ihn retten

Er stand schon mit den ganz Großen auf der Bühne. Ob Howard Carpendale (78), Vanessa Mai (32) oder Florian Silbereisen (42), sie alle sangen bereits mit Newcomer Miguel Gaspar (15). Der Nachwuchs-Schlagerstar wurde der breiten Masse wohl durch seinen Auftritt bei "The Voice Kids" ein Begriff, mittlerweile begeisterte er bereits in Sendungen wie "Immer wieder sonntags" bei Stefan Mross. Seine Liebe zu seiner Heimat Bad Liebenzell in Baden-Württemberg hat er jedoch nie verloren. Umso schlimmer, dass er genau dort nun in Gefahr geriet – seine Bodyguards mussten ihn retten.