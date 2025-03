Mike Cees: Freispruch! Jetzt holt er zum Rundumschlag aus

Mike behauptet, dass ihm in den Medien nicht einmal die Möglichkeit gegeben wurde, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen. "Gilt nicht jeder als unschuldig, bis dessen Schuld nachgewiesen ist? Und wo war diese Unschuldsvermutung bei mir?", will er wissen. "Die Personen, welche Falschaussagen in die Welt gesetzt hatten, wurden hingegen in TV-Shows weiterhin gebucht. Obendrein durfte sich diese Person sogar negativ bezüglich meiner Person in öffentlichen Formaten äußern", poltert er. "Wisst ihr eigentlich, wie es ist, unschuldig zu sein und ein Jahr darauf zu warten, bis das auch endlich mal das Gericht erkennt und man den Fall abschließen kann?"

Von einem Abschluss kann allerdings nicht ganz die Rede sein, denn nun möchte Mike rechtlich gegen die Unwahrheiten vorgehen, die gegen ihn verbreitet wurden. "Ich werde alles mit meinem Anwalt zeitnah besprechen", verspricht er. "Ihr wolltet mich zerstören und das werde ich euch nicht verzeihen. (...) Auch, wenn der Weg der Behörden sich oft über einen langen Zeitraum erstreckt ... ich halte so lange durch, bis ich das letzte ekelhafte YouTube-Video über mich weggeklagt habe und ihr euch dafür auf dem Rechtsweg verantworten müsst." Klingt, als wäre das Drama noch lange nicht vorbei ...