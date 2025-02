Mike Cees: Überraschende Pläne! Jetzt will er sein Leben ändern

In seiner Instagram-Story richtet Mike jetzt das Wort an seine Fans und verrät ihnen, welche Gedanken und Gefühle ihn seit seiner Zeit im Gefängnis begleiten. "Seit einiger Zeit denke ich darüber nach, die Selbstständigkeit aufzugeben und wieder ein geregeltes Leben zu führen. Einfach nur arbeiten und gut ist. Durch die vielen öffentlichen Sachen ist es natürlich nicht so einfach", klagt er. Doch er ist sich sicher: Irgendwann wird er einen Arbeitgeber finden, den es nur interessiert, ob er einen guten Job macht.

"Ich hätte im Außendienst bleiben sollen, da war die Welt noch in Ordnung", schreibt Mike weiter. "Mal sehen, was meine ganzen Kontakte für Jobs in der Pipeline haben. Hauptsache weg von der negativen Scheiße." Sorgen müssen seine Fans sich allerdings nicht machen. "Heißt ja nicht, dass es keine Auftritte mehr als Deejay gibt oder andere Projekte nicht mehr möglich sind", versichert er. "Aber es geht um Stabilität und Perspektiven."

Trotz der Skandale, die sich wie ein roter Faden durch Mikes Karriere gezogen haben, muss man ihm eine Sache lassen: Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, lässt er sich nicht mehr davon abbringen. Bleibt zu hoffen, dass sein neuer Weg ihm den Frieden bringt, nach dem er sich schon so lange sehnt ...