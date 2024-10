"Sommerhaus der Stars": "Er soll in der Hölle schmoren!" Delia Grösch serviert Mike Cees ab

Der Haftbefehl gegen Mike Cees – der eigentlich Mike Monballijn heißt – resultiert aus einer unbezahlten Geldstrafe von 4000 Euro, die aus einem Betrugsprozess herrührt. Da er die Summe nicht beglich, erließ die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder den Haftbefehl. In der Nacht auf Montag folgte schließlich die Festnahme in München. Noch anfangs stand Delia Grösch an seiner Seite. Doch das änderte sich, als sie mehr über das Verhalten ihres Freundes erfuhr.