Mike Cees & Freundin Delia: Ärger nach dem Liebes-Outing! Jetzt knallt es richtig

Mike Cees (36) schwebt auf Wolke sieben! Seit kurzem ist der Reality-TV-Star mit Delia Grösch (34) zusammen. Wir erinnern uns: Diese war damals mit seinem Promi-Kollegen Chris Töpperwien (50) in einer Beziehung. Auch die ersten Liebes-Interviews haben die frisch verliebten Turteltauben schon gegeben. "Wir haben uns in einer Kneipe in München kennengelernt", erzählt Mike dem "Berliner Kurier". "Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sich das ergeben hat, aber am Ende hat sich das so zusammengefügt, dass es einfach nur passt". Doch während die beiden in den höchsten Tönen voneinander schwärmen, kommen bei den Fans erste Zweifel auf ...