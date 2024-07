Mike Cees & Freundin Delia: Beziehungskrise! Ist alles aus?

Das Wochenende vom 5. bis 7. Juli 2024 scheint für die blutjunge Beziehung von Mike Cees und Delia Grösch unter keinem guten Stern gestanden zu haben. Wie der Reality-TV-Star jetzt auf Instagram verkündete, gab es "Höhen und Tiefen privat". Er berichtet ganz offen: "Das, was jetzt heute ans Tageslicht gekommen ist, hat mich zutiefst erschrocken und absolut sprachlos und ratlos gemacht. Der Schock sitzt noch echt tief. Hätte ich nie gedacht, drum prüfe sich, wer sich bindet". Kryptische Zeilen, die nur auf eine Beziehungskrise mit seiner Freundin Delia hindeuten können. Auf die scheint er aktuell gar nicht gut zu sprechen zu sein: "Es gibt Menschen, mit denen möchte ich einfach nicht mehr sprechen, nachdem, was sie sich erlaubt haben in den drei Tagen. Ich brauche mal kurz einen Moment, um zu atmen, ich muss das erstmal verdauen". Von welchen Taten Mike hier genau spricht, ließ er nicht durchsickern, doch ein emotionsgeladener Beitrag in seinem Instagram-Feed ließ nicht lange auf sich warten.

Darin heißt es unter anderem: "Meine private Situation ist gerade sehr angespannt und es fließen Tränen und die Emotionen sind auf beiden Seiten spürbar. Vielleicht ist es an der Zeit, alles hinter sich zu lassen". Ist seine neue Beziehung mit Delia etwa so kurz nach Bekanntmachung schon wieder am Ende?