Mike Heiter: Neues Drama vor der Hochzeit!

"Ende 2023 wurde ein Steuerstrafverfahren gegen mich eröffnet", bestätigt Mike im Gespräch mit "Bild". "Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich zwar einen Steuerberater. Ich war aber aufgrund privater Probleme zum Teil nicht immer so sorgfältig mit dem Beibringen der Unterlagen, wie es nötig gewesen wäre." Absichtlich soll er jedoch keine Steuern hinterzogen haben. "Ich lege Wert auf die Feststellung, dass eine Absicht zur Verkürzung von Steuern hiermit meinerseits nicht verbunden war. Ich hatte, wie so häufig, meinen Kopf woanders und auch meine eigene Buchführung war nicht so, wie sie sein sollte", stellt er klar. "Sowohl mein Steuerberatungsbüro als auch mein Anwalt stehen in einem engen Austausch mit dem Finanzamt und dem dortigen Sachbearbeiter".