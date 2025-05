Leyla Lahouar & Mike Heiter: War der Zoff doch nur Fake? Jetzt spricht sie Klartext

"Leute, ich war einfach nur eine Frau, die komplett am Rad gedreht und eskaliert ist", stellt sie klar. Sie habe überreagiert, weil sie traurig war. "An alle Frauen hier: Wollt ihr mir sagen, ihr seid noch nie ausgerastet und habt noch nie überreagiert? Wir rasten aus, wenn unser Lipliner nicht verfügbar ist. Wollt ihr mich verarschen? Wir rasten aus, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt und wollen am liebsten seinen Kopf gegen das Lenkrad hauen. Wir rasten bei allem aus", ist sie sich sicher. "Ich habe es halt öffentlich gemacht. Ja, war dumm. Aber am meisten tut es mir für Mike leid, dass ich das gemacht habe."