Mike Heiter: Peinlicher Protz-Alarm! Seine Follower sind fassungslos

Damit hat nun wirklich niemand gerechnet! Zwar war immer klar, dass Mike Heiter ein großer Fashion-Fan ist, doch dass der ehemalige Love-Islander unter die Designer geht, überrascht wirklich. Kürzlich verkündete der Ex-"Sommerhaus der Stars“-Kandidat auf seinem Instagram-Kanal, dass er ein Label namens "Luxager" gegründet hat. Es soll Luxus und Germany vereinen, so der Influencer.

Doch nun fragt man sich, was die Kleidung von Mike Heiter so besonders macht. Mike will seine Fans mit purem Luxus begeistern: Die Caps, Hoodies und T-Shirts haben alle ein kleines Goldstück vernäht. "Jedes einzelne Teil ist ein Unikat – und das i-Tüpfelchen ist natürlich ein Gramm Feingold.", erzählt er in einem Interview mit "RTL". Ziemlich dekadent!

Eine innovative Idee, wie Designer-Profi Harald Glööckler in einem Interview gegenüber "RTL" meint. Doch ist 500 Euro für einen Kapuzenpullover nicht etwas dick aufgetragen? Mike findet nicht! Er hofft auf den internationalen Durchbruch und darauf, einen ähnlichen Bekanntheitsgrad wie die Luxuslabels Gucci, Louis Vuitton und Dior zu erlangen. Ob das so einfach klappt, steht bekanntlich in den Sternen...