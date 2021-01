Mike Heiter & Laura Morante: DNA-Test! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Mike Heiter und Laura Morante sind erst seit wenigen Wochen wieder ein Paar. Nach der Trennung von Elena Miras nahm der tätowierte Schönling Kontakt zu seiner Jugendliebe auf und wagte einen Neuanfang mit ihr. Von seiner Angebeteten hat er kurz darauf sogar ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Die "Are You The One"-Schönheit hat ihrem Schatz einen DNA-Test unter den Weihnachtsbaum gelegt. Aber warum eigentlich?