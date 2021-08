Mike Heiter & Laura Morante: Heimliche Hochzeit? Die Glückwünsche häufen sich

Unter dem Post häufen sich bereits die Glückwünsche der Fans. Die beiden werden sogar dafür gefeiert, dass sie sich gegen den typisch schwarzen Anzug und ein weißes Kleid entschieden haben. Aber Moment mal - haben Mike und Laura wirklich geheiratet? Zum Glück klärt ein Follower die anderen User schnell auf und verrät: "Sie waren Gäste und nicht das Brautpaar!" Die Glückwünsche sind an dieser Stelle also (noch) nicht angebracht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt...