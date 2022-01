Mike Heiter & Laura Morante: Jaa, ein Baby! Er verrät es auf Instagram

Mike plant den Heiratsantrag

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wann Mike um Lauras Hand anhalten wird. "Wenn ich das hier sagen würde, wüsste Laura es ja. Daher kann ich dazu nicht viel sagen, außer, dass die Planung läuft", antwortet der Reality-TV-Star. Auch über Kinder hat das Paar sich schon Gedanken gemacht. "Unser Traum wäre es, wenn wir zwei Kinder bekommen würden. Geplant sind sie aber erst nach der Hochzeit", verrät er.

Der 29-Jährige holt sogar noch weiter aus und plaudert über die Zukunft: "Ich will im Alter da sitzen und sagen, ich habe alles probiert, was ich probieren wollte. Ich will mir nie den Vorwurf machen: 'Hätte ich mal'. Dass alle, die ich liebe und die mich lieben, gesund sind. Mit Laura und meinen Kindern an meiner Seite in einem schönen Haus zu wohnen, am besten da, wo es wärmer ist, und meinen Kindern zusehen, wie sie aufwachsen." Wie schön!

